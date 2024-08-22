Мигрантов задержали в Москве за массовую подделку документов и мошенничество

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих мигрантов. Их подозревают в массовой подделке документов и мошенничестве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Жители государств ближнего зарубежья, один из которых уже был судим, организовали целый бизнес на юго-востоке столицы. Они самостоятельно изготавливали паспорта, миграционные карты и водительские удостоверения. Из оборота изъяли более тысячи поддельных документов.

Более того, они оформляли заявки на получении кредитных карт на «липовые» паспорта. Встречи курьерам назначали в торговых центрах и других общественных местах. В случае, если подделка вскроется, преступники могли легко скрыться.

Денежные средства с карт похищали. Ущерб от продуманной криминальной схемы составил более 10 млн рублей. Преступников задержали. Также у них нашли поддельные печати и голограммы. Возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Ранее в Хабаровске правоохранители задержали иностранца, который подозревается в вербовке граждан Узбекистана. По данным силовиков, задержанный уговаривал узбеков вступить в ряды террористов.