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МИД: РФ не ведет переговоры с Азербайджаном и Казахстаном о трагедии в Актау

Информация о том, что представители РФ якобы ведут переговоры с коллегами из Азербайджана и Казахстана, а также вырабатывают общую версию об авиакатастрофе в Актау — дезинформация в рамках политического заказа. Об этом сообщает пресс-служба МИД России .

Причины падения самолета выясняют представители соответствующих органов власти. Дезинформацию по этому вопросу распространяют в рамках политического заказа.

«Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», — отметили в российском министерстве иностранных дел.

Самолет компании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года. Из 62 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 29.

Ранее в AZAL назвали причину крушения самолета Баку-Грозный. Это произошло из-за «внешнего воздействия».