сегодня в 13:30

МФЦ Подмосковья проводят новогодние мастер-классы и конкурсы для детей

В офисах «Мои Документы» Подмосковья проходят мастер-классы и конкурсы рисунков для детей в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В подмосковных офисах «Мои Документы» стартовали тематические мастер-классы и творческие конкурсы рисунков для детей. Мероприятия приурочены к наступающему Новому году.

Юные участники могут изготовить праздничные открытки, елочные игрушки и аксессуары для новогодней елки. Мастер-классы направлены на развитие творческих способностей детей.

Также для детей организованы конкурсы рисунков, где они смогут проявить художественные таланты и креативность. В некоторых офисах МФЦ оборудованы специальные фотозоны для памятных снимков.

Информация о расписании и адресах офисов, где проходят мероприятия, размещена на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.