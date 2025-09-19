Международное движение сатанизма* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма* в список организаций, признанных террористическими и экстремистскими, сообщает ТАСС.
В июле Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение экстремистской организацией. Его деятельность на территории России запрещена.
Рассмотрение иска проводилось в закрытом режиме.
Ранее блогера Никиту Ефремова** внесли в перечень террористов и экстремистов.
*Международное движение сатанизма признано экстремистским, террористическим и запрещено в России.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
