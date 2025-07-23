«Международное движение сатанизма» признали экстремистским в России
Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией. Его деятельность на территории страны отныне запрещена, рассказал корреспондент РБК из зала суда.
Иск подала Генеральная прокуратура РФ. Его поддержал Минюст.
Рассмотрение иска о запрете сатанизма заняло два дня. Процедура проводилась в закрытом режиме.
Причины, по которым «Международное движение сатанизма» посчитали экстремистской организацией, неизвестны. Публично данные не разглашали.