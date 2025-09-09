Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Известный блогер и владелец сети магазинов кроссовок Никита Ефремов* был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Его имя попало в соответствующий перечень ведомства.
Ранее мужчину задержали по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево. Мужчине предъявили обвинение в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией»** (ФБК**).
Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее стало известно, что бизнесмена могут проверить на уход от налогов. Годовая выручка его компаний за 2024 год оказалась всего 54 млн рублей, а чистая прибыль — 550 тыс. рублей, что вызвало вопросы у экспертов.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.