сегодня в 17:30

Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Известный блогер и владелец сети магазинов кроссовок Никита Ефремов* был признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Его имя попало в соответствующий перечень ведомства.

Ранее мужчину задержали по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево. Мужчине предъявили обвинение в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией»** (ФБК**).

Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее стало известно, что бизнесмена могут проверить на уход от налогов. Годовая выручка его компаний за 2024 год оказалась всего 54 млн рублей, а чистая прибыль — 550 тыс. рублей, что вызвало вопросы у экспертов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.