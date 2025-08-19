Ефремова, обвиняемого в донатах ФБК*, могут проверить на уход от налогов

Никита Ефремов может быть замешан в дроблении бизнеса и уходе от налогов

Никита Ефремов, известный блогер и владелец сети магазинов кроссовок, подозревается не только в финансировании «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*), но и в возможном уклонении от налогов и дроблении бизнеса. Такое заключение сделали журналисты «Постньюс» после анализа деятельности контент-мейкера.

Ефремов является соучредителем трех компаний, связанных с брендом «Nikita Efremov»: «Ефремов Групп», «Ефремов Интернет» и «Ефремов Чисто». Несмотря на популярность магазинов блогера, их годовая выручка за 2024 год оказалась всего 54 миллиона рублей, а чистая прибыль — 550 тысяч рублей, что вызвало вопросы у экспертов. Юрист Исмаил Исмаилов отметил, что представленные показатели выглядят весьма сомнительно.

«Это довольно-таки частая ситуация. Здесь, скорее всего, имеет место дробление бизнеса. Есть ряд зарегистрированных ИП, взаимосвязанных с главной компанией, через которые проводятся денежные потоки. Вообще цифры по выручке в несколько десятков миллионов звучат не так уж объемно и для того медиа-интереса, который присутствует», — подчеркнул эксперт.

Вероятно, Ефремов мог использовать следующую схему: намеренное занижение прибыли и выручки, оформление сотрудников в качестве самозанятых и распределение средств между взаимосвязанными индивидуальными предпринимателями. Это позволяет практически полностью избегать уплаты налогов.

* Признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.