Международная акция «Сад памяти» прошла в Раменском

Эдуард Малышев глава Раменского муниципального округа вместе с жителями и депутатами местного Совета депутатов присоединился к важному мероприятию. Международная акция «Сад памяти» в 2025 году проводится с 18 марта по 22 июня. По всей России активисты высаживают саженцы деревьев. Они будут напоминать о подвиге 27 миллионов солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Акция призвана не только увековечить память погибших героев, но и направлена на озеленение города. Активное участие в посадке приняли педагоги и ученики школ нашего округа, а также родственники погибших в Великой Отечественной войне. Теперь память о героях укоренится в этой земле, будет расти и крепнуть, как эти деревья, напоминая будущим поколениям о цене мира и свободы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.