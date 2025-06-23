Метеоролог предупредил о дождях и похолодании в Московском регионе к четвергу

Столичный регион не ожидает серьезного повышения температуры, а осадки продолжатся, рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом сообщает RT.

«С понедельника по пятницу ожидается температура в пределах плюс 18 — плюс 23 градусов. Наиболее теплый день, возможно, выпадет на вторник, и в Москве будет плюс 22 — плюс 23 градуса. А наиболее холодная погода ожидается в четверг и пятницу», — рассказал он.

Что касается осадков, то, по словам синоптика, дожди в регионе не прекратятся. Ожидаются кратковременные дожди. В среду возможен небольшой, но распространенный дождь. Вероятность гроз возрастает к четвергу.

Ильин также отметил, что атмосферное давление продолжит снижаться до середины недели. Самые низкие значения — 735—737 мм рт. ст. — ожидаются в среду и четверг. После этого давление начнёт повышаться, и к пятнице достигнет примерно 740 мм. Ветер в течение недели будет менять направление, а во вторник возможны порывы до 15 м/с.