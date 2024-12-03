Метеоролог пообещал теплую зиму в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящая зима на территории европейской РФ будет неоднородной, пишет РИА Новости .

По его словам, в Сибири будет преобладать теплая погода по меркам Москвы.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода», — отметил он, уточнив, что такой прогноз относится к европейской части России.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале заявила, что 31 декабря в Москве ожидается «комфортная погода» с небольшим снегом и легким морозом. Тем не менее, данные об ожидаемой погоде на Новый год будут уточняться каждый понедельник месяца.