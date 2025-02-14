Мэр Воркуты Шапошников ушел в отставку

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников в пятницу подал заявление об отставке с должности главы города. Об этом экс-градоначальник заявил в Telegram-канале .

Он подвел итоги своей работы. По его словам, за три года удалось обновить всю сеть уличного дорожного освещения, благоустроить десятки дворовых территорий. Построить новую котельную для Усинского водовода, обновить некоторые школы и детские сады.

Шапошников отметил, что большое внимание за время его руководства было уделено сфере патриотического воспитания. По его словам, проведено огромное количество мероприятий в сфере культуры, спорта и образования.

Экс-градоначальник поблагодарил своих коллег, депутатов и жителей города. По словам Шапошникова, он продолжил работу за пределами республики Коми.

Ранее глава Рузского городского округа Подмосковья Николай Пархоменко сообщил, что покидает должность. Он поблагодарил местных жителей за их активную жизненную позицию.