Мэр Елабуги Нуриев анонсировал приезд 24 тысяч мигрантов в 2025 году

Глава Елабуги Рустем Нуриев анонсировал приезд 24 тыс. мигрантов в 2025 году. На сегодняшний день в городе находятся около 10 тыс. иностранных рабочих, сообщает газета «БИЗНЕС Online» .

Резкое увеличение числа мигрантов, прибывающих в Елабугу, обусловлено ростом промышленного производства. Предположительно приток иностранных рабочих связан с потребностями особой экономической зоны «Алабуга».

В 2023 году в ОЭЗ «Алабуга» стартовала программа «Алабуга Старт», направленная на привлечение девушек из Африки и Пакистана в возрасте от 18 лет.

По словам Нуриева, для удовлетворения потребности в жилье необходимо ежегодно наращивать объемы жилищного строительства. ОЭЗ «Алабуга» планирует возвести микрорайон «Центральный парк», который будет рассчитан на 50 тыс. жителей. Он будет расположен вблизи границы Елабуги на территории площадью 88 га.

Первый вице-премьер Республики Татарстан Рустам Нигматуллин обратился к Рустему Нуриеву с просьбой уделять повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности и соблюдения миграционной политики.

Ранее в Краснодаре силовики ворвались на занятие школы единоборств в поисках нелегальных мигрантов.