Меньше дедлайнов и тревожности: о плюсах сокращения нагрузки в школе

Уменьшение нагрузки на детей в школе позволит существенно разгрузить учеников и улучшить их самочувствие, сообщила РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

Ученики начальной и средней школы с 1 сентября будут учиться меньше и будет меньше домашнего задания. Такое решение ранее приняли в российском Минпросвещения.

«Когда у школьника появляется больше времени для отдыха, он перестает ощущать постоянное напряжение от дедлайнов, а значит снижается уровень тревожности. У ребенка появляется возможность учиться в своем темпе, не сравнивать себя с другими и развивать сильные стороны без страха отставания. Это помогает формировать здоровую самооценку, уверенность в себе и сохранять мотивацию к учебе», — сказала Гольдштейн.

По ее словам, школа уже сделала шаг навстречу оздоровлению подростков — нагрузка на детей станет меньше. Теперь многое зависит от семьи: именно домашняя атмосфера способна снизить стресс и поддержать силы школьников.

Психолог рекомендовала соблюдать дома режим дня.

«Важно контролировать не только учебное время, но и полноценный сон, отдых, прием пищи и регулярные физические упражнения», — добавила специалист.

Также она посоветовала оптимизировать внеучебную занятость. Если кружков и секций слишком много, лучше оставить те, что действительно важны. Качество всегда ценнее количества.

Родителям еще важно поддерживать здоровье детей. Для этого следует организовать сбалансированное питание и достаточную физактивность. Кроме того, школьникам необходим качественный отдых. Нужно дать ребенку пространство для личного времени — прогулки, друзья, хобби или возможность побыть одному.

«Не менее значима и эмоциональная поддержка со стороны семьи. Если ребенок жалуется на усталость или трудности в учебе, важно не осуждать, а выслушать и предложить помощь», — подчеркнула психолог.

Она уточнила, что еще родителям важно помнить: школьник не обязан быть лучшим во всем. Забота, внимание и уважение к его потребностям создают опору, которая помогает справляться даже с самыми непростыми ситуациями.