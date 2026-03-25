«Меняю фикус на палатку»: история выгнанного женой москвича взорвала домовой чат
В одном из столичных ЖК разыгралась настоящая драма: москвичка выставила своего супруга за дверь вместе с его вещами. Соседи сначала возмутились наваленным в общем коридоре коробкам, а когда узнали, в чем дело, стали сочувствовать бедолаге.
В домовом чате один из жильцов потребовал убрать коробки, чемодан и фикус, сложенные пирамидкой у стены на этаже. Состоялся следующий диалог:
— 8 этаж: уберите свои вещи себе под дверь.
— Меня жена выгнала.
— Плохо.
Следом к обсуждению сложившейся ситуации подтянулись и другие жители ЖК.
«Заботливая у вас жена, так хорошо упаковала», — отметил один из них.
Другой поинтересовался, не лежат ли случайно в коробках деньги. Кто-то предложил отлученному от семейного очага мужчине обменять фикус на палатку. На это в обсуждении отметили, что менять цветок рано — все обязательно наладится, и фикус вернется на свое привычное место в квартире.
Случившимся поделилась в Сети девушка, живущая в этом доме. Теперь за развитием ситуации наблюдают не только жильцы ЖК, но и весь интернет. Пустили ли мужчину домой — неизвестно.
