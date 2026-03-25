«Меняю фикус на палатку»: история выгнанного женой москвича взорвала домовой чат

Выгнанный женой из квартиры с фикусом и вещами москвич стал героем домового чата

В одном из столичных ЖК разыгралась настоящая драма: москвичка выставила своего супруга за дверь вместе с его вещами. Соседи сначала возмутились наваленным в общем коридоре коробкам, а когда узнали, в чем дело, стали сочувствовать бедолаге.

В домовом чате один из жильцов потребовал убрать коробки, чемодан и фикус, сложенные пирамидкой у стены на этаже. Состоялся следующий диалог:

— 8 этаж: уберите свои вещи себе под дверь.

— Меня жена выгнала.

— Плохо.

Следом к обсуждению сложившейся ситуации подтянулись и другие жители ЖК.

«Заботливая у вас жена, так хорошо упаковала», — отметил один из них.

Другой поинтересовался, не лежат ли случайно в коробках деньги. Кто-то предложил отлученному от семейного очага мужчине обменять фикус на палатку. На это в обсуждении отметили, что менять цветок рано — все обязательно наладится, и фикус вернется на свое привычное место в квартире.

Случившимся поделилась в Сети девушка, живущая в этом доме. Теперь за развитием ситуации наблюдают не только жильцы ЖК, но и весь интернет. Пустили ли мужчину домой — неизвестно.

