Меликов заявил, что Дагестан готов поддерживать Керимова в трудную минуту

Глава Дагестана Сергей Меликов в торжественной речи на открытии после реконструкции парка им. поэта Сулеймана Стальского заявил, что жители региона всегда поддержат в трудную минуту сенатора от республики Сулеймана Керимова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор и меценат Сулейман Абусаидович Керимов многое сделал для того, чтобы имя великого ашуга (поэта — ред.) звучало громче и значимее в реалиях современности и на республиканском, и на федеральном уровне, а этот прекрасный парк — подарок махачкалинцам и всем гостям города — одно из многих добрых дел Сулеймана Абусаидовича», — заявил Меликов.

Во время торжественного открытия глава подчеркнул, что все, что делает Керимов — от чистого сердца, а жители Дагестана всегда поддержат его в трудную минуту.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил Керимову. Такое заявление он сделал после того, как узнал, что сенатор и два депутата Госдумы якобы готовили на него покушение. По словам Кадырова, если Керимов и депутаты не докажут свою непричастность, их ждет кровная месть.