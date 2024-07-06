Меликов объяснил, почему при терактах было большое число жертв среди полицейских

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что много жертв среди полицейских в результате недавних терактов объясняется прежде всего тем, что нападение совершено подло и скрытно в мирный день. Об этом сообщает РИА Новости .

Меликов добавил, что большое количество жертв среди полицейских было из-за того, что силовики «встали в ряд», чтобы не пустить нападавших. Большинство погибших в этот день — это сотрудники нарядов ДПС и ППС, которые первыми оказались на пути подготовленных террористов.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта», — сказал глава республики.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Всего погибли 22 человека, из них 17 полицейских. Сотрудники силовых структур ликвидировали нападавших.

Ранее Верховный суд Дагестана арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта. Злоумышленники приобрели оружие и хранили его для террористов.