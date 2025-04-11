Медведев заявил о злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о большом количестве выявленных в сфере проверки знания мигрантами русского языка и истории, сообщает ТАСС .

По его словам, результате сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались мигрантам, зачастую не всегда гарантируют их знания.

«Так, скажем аккуратно, иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться», — отметил Медведев.

Ранее депутаты предлагали заставить трудовых мигрантов, работающих по патентам, сдавать устный экзамен по русскому под запись, определять, насколько человек хорошо владеет языком в зависимости от того, в какой сфере хочет работать. Также есть пункт о регулярном обновлении экзаменационных материалов.