Медведев: Россия проводит СВО для искоренения поднявшего голову в Европе фашизма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что РФ проводит СВО на Украине, чтобы искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе.

«Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены!» — написал Медведев в социальной сети «Вконтакте».

Зампред Совбеза РФ обратился к россиянам в День памяти и скорби. По его словам, страна не забудет цену, которую заплатил народ за свою свободу и независимость, его огромную роль в уничтожении фашистского режима.

Ранее в Москве состоялась традиционная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, в которой поучаствовал президент России Владимир Путин.