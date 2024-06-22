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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

В Москве состоялась традиционная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, в которой поучаствовал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля .

Церемония состоялась в Александровском саду в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.

На опубликованных кадрах видно, как после возложения венка Путин поправляет на нем ленточки, стоя на одном колене. После того, как президент поднялся, объявили минуту молчания.

«В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов», — говорится в сообщении.