сегодня в 03:50

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина не закупила газ в достаточном объеме для того, чтобы полноценно обеспечить граждан теплом зимой, сообщает РИА Новости .

«Если у Украины стояла задача закупить газ, объемы газа где-то там в районе 6-8 млрд (кубометров — ред.), то закупки произошли не больше 1,5-2,5 млрд газа», — отметил он.

По его словам, этого объема не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимой.

Ранее на Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС). До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями.

