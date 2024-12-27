МЧС: в Москве до утра ожидаются туман и гололедица

Жителей Москвы предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров и гололедице с вечера пятницы и до утра субботы, сообщается в Telegram-канале МЧС России по столице.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два часа до шести часов утра 28 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сказала, что в ночь с 30 на 31 декабря в Москве ожидается снегопад. Температура воздуха будет около нуля градусов.