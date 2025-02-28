МЧС: уже 170 рыбаков спасены со льдины в Охотском море

170 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Охотском море в Сахалинской области. Людей доставляют на берег с помощью плавсредств и вертолета, сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации спасателей, от берега людей отделяет почти километр. 10-метровая трещина образовалась от села Мальки до устья реки Долинка. Всего на льдине было около 300 рыбаков.

В спасательной операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». Сведений о пострадавших нет.

До этого сообщалось о спасении 139 рыбаков. В МЧС отмечали, что не все мужчины хотели уходить со льдины. Они жаловались на то, что еще не успели добыть улов.