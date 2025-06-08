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МЧС предупредило москвичей о грозе и дожде 8 июня

В Москве на протяжении почти всего дня ожидается непогода. Прогнозируется дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как отмечают синоптики, с 10:00 до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами ливень и гроза. Также в некоторых районах может выпасть град.

При грозе усилится ветер. Порывы составят до 17 м/с.

Водителям порекомендовали аккуратнее управлять транспортом в непогоду. Им посоветовали избегать опасных маневров, а также не парковать авто под деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие рекламные конструкции, не оставлять детей без присмотра. В случае ЧП можно обратиться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

При этом в столичном регионе 8 июня сохранится жара. Температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов.