МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве из-за ливня, грозы и града

ГУ МЧС России по Москве объявило штормовое предупреждение в российской столице. Жителей мегаполиса ожидает неблагоприятная погода, сообщается на сайте ведомства.

С 12:00 и до конца суток 4 августа в российской столице будут ливень, сильный дождь и гроза. Днем и вечером в некоторых районах возможен град.

Скорость ветра будет достигать от 12 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха 4 августа в Московском регионе будет от 23 до 25 градусов тепла. При этом в области тоже будут дождь и местами гроза.