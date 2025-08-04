Дождь, гроза и сильный ветер накроют Московский регион 4 августа

Днем 4 августа в Москве и области ожидается от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе 4 августа будет облачная погода. Ожидаются дождь и местами гроза. Ветер восточный, северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от 17 до 19 градусов тепла. Будет облачная погода, дождь, местами сильный. Возможно возникновение грозы. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы 15 метров в секунду.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что неделя в Москве начнется с сильных дождей. С понедельника до середины вторника в российской столице выпадет месячная норма осадков.