Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпадет месячная норма осадков

Предстоящая неделя в Москве начнется с сильных дождей. Начиная с середины понедельника до середины вторника в российской столице выпадет месячная норма осадков, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 4 августа и в течение утра понедельника Москву накроет туман с видимостью не менее одного километра. В это время температура воздуха будет варьироваться от отметок в плюс 14-17 градусов. Начиная с 15:00, город накроют сильные ливни. В период до 21:00 ожидается выпадение 36 мм осадков. Температура воздуха в это период будет в районе 22-25 градусов с отметкой плюс.

«Сильные ливни продолжатся до середины вторника, и в осадкомеры города попадет еще 44 мм. Таким образом, за 24 часа (с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа) в столице может пролиться до 80 мм, а это климатическая норма дождей за весь август (79 мм). Температура воздуха ночью от плюс 14-17, днем 21-24 градуса», — рассказал Тишковец.

6 августа погода начнет налаживаться, но этот период будет недолгим. Ночью столбик термометра опустится до отметок плюс 13-16, а днем поднимется до плюс 24-27 градусов. В ночь на четверг на город снова начнет влиять холодная фронтальная система, и снова начнутся ливни. По прогнозам, 7 августа выпадет примерно 13 мм осадков, а температура воздуха опустится до плюс 19-22 градусов.

Начиная с пятницы, дожди прекратятся. Погода будет комфортной с температурами до плюс 25 градусов днем и от 9 до 14 градусов ночью.