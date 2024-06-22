Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют на 22 июня

Туристы и жители российской столицы не смогут посетить Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади 22 июня, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Также будет закрыт доступ к некрополю у Кремлевской стены.

«Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — сказано в публикации.

Тело Владимира Ленина сохраняется в прозрачном саркофаге внутри памятника-усыпальницы, который расположен на Красной площади у Кремлевской стены в столице.

Доступ к нему также ограничивался 11 и 12 июня в связи с мероприятиями ко Дню России.