В День России Мавзолей Ленина закроют для посетителей
Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посещений 11 и 12 июня
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11 и 12 июня туристы и жители Москвы не смогут посетить Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.
Посетители также не смогут попасть к некрополю у Кремлевской стены. Ограничения, которые введут на 2 дня, связаны с подготовкой и проведением мероприятий.
Мавзолей является памятником-усыпальницей на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.
День России, который ежегодно отмечается 12 июня, в 2024 году выпадает на среду и будет единственным выходным, согласно производственному календарю. Но вторник — 11 июня — будет коротким предпраздничным рабочим днем.