В День России Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посещений 11 и 12 июня

11 и 12 июня туристы и жители Москвы не смогут посетить Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Посетители также не смогут попасть к некрополю у Кремлевской стены. Ограничения, которые введут на 2 дня, связаны с подготовкой и проведением мероприятий.

Мавзолей является памятником-усыпальницей на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.

День России, который ежегодно отмечается 12 июня, в 2024 году выпадает на среду и будет единственным выходным, согласно производственному календарю. Но вторник — 11 июня — будет коротким предпраздничным рабочим днем.