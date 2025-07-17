Мать-алкоголичку лишили прав: бойца СВО не увольняют со службы для воспитания детей

Участник СВО захотел уволиться со службы, чтобы воспитывать детей, так как их мать-алкоголичку лишили родительских прав. Однако военного не хотят отпускать, к тому же против него возбудили уголовное дело, сообщает «Осторожно, новости» .

Александра мобилизовали в 2022 году. Его дети, в том числе дочь с инвалидностью, остались с уже бывшей супругой. Когда военный уехал на СВО, женщина стала вести аморальный образ жизни: она злоупотребляла алкоголем, кричала на детей, оставляла их одних. При этом ее уже один раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В 2023 году Александр подал иск против экс-супруги, чтобы ее ограничили в родительских правах, он также потребовал взыскать с нее алименты. Суд встал на сторону военного. Александр стал единственным полноправным родителем.

В 2025 году он подал рапорт об увольнении со службы, чтобы воспитывать детей. Однако документ так и не был рассмотрен, а на Александра возбудили дело за якобы самовольное оставление части. 14 июля мужчину отправили на боевое задание на передовой.

Нынешняя супруга военного обратилась к адвокатам. Тот подал иск в военный суд, документ приняли к рассмотрению.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что потерявшего речь бойца СВО не хотят увольнять со службы из-за того, что он не прошел военно-врачебную комиссию.