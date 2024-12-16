МастЕРские Деда Мороза открыли для юных жителей Каширы в Общественной приемной

По инициативе регионального отделения партии в декабре такие творческие мастерские будут работать в крупных торговых центрах, общественных приемных «Единой России», где дети своими руками изготовят ёлочные украшения и новогодние сувениры.

Члены и сторонники партии «Единая Россия», совместно с активистами Молодой Гвардии и педагогами образовательных учреждений провели увлекательный мастер-класс по созданию снежинок, новогодних украшений для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников специальной военной операции.

Пока ребятишки принимали подарки от Деда Мороза и Снегурочки и изготавливали вместе с ними елочные игрушки, секретарь местного отделения, глава округа Михаил Шувалов побеседовал с мамой деток, Инной Викторовной, расспросил о делах, о том, какая нужна помощь.

«На мастер-класс по изготовлению елочной игрушки сюда пришла многодетная семья, где 11 детей, — 2 взрослых родных и 9 приемных. Кстати, самый старший сын — участник СВО. Дети с большим удовольствием приняли участие в мастер-классах. У них была возможность своими руками сделать новогодние игрушки, которыми они смогут украсить свои елки», — сказал Михаил Шувалов.

«МастЕРские Деда Мороза» проводятся в Подмосковье третий год. Ребята не просто делают игрушки и новогодние украшения — они становятся помощниками Деда Мороза и даже получают соответствующие значки, сертификат и сладкий подарок.

«МастЕРская Деда Мороза» пройдет в следующие выходные в торговом центре «Звезда» на 1-м этаже. Узнать подробную информацию можно по номеру: +7 (49-66) 92-87-77, добавочный 155.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.