Мастер маникюра предсказала рост цен на услуги из-за запрета ТРО в гель-лаке

Несмотря на то, что пока только в Европе запретили триметилбензоил дифенилфосфин оксид (ТРО), который входит в состав гель-лаков и отвечает за их прочность и быструю сушку, на цены в России это все равно может повлиять. По мнению мастера маникюра с 15-летним стажем Валерии Котовой, услуги по покрытию ногтей в Москве могут оцениваться до 6 тыс. рублей, а в регионах — до 2 тыс. рублей, сообщает Life.ru .

«Для мастеров это как потерять старого надежного друга — TPO обеспечивал стойкость покрытия, прочность и быструю сушку. А для клиенток это рост цен и возможное падение качества. Некоторые мастера уйдут в тень, работая со старыми запасами или подделками», — предположила мастер.

Для россиянок самым сложным может оказаться именно переходный период, когда на рынке будет меняться ассортимент лаков без содержания ТРО. Новые материалы могут быть не такими прочными, еще они могут дольше сохнуть. При этом цена на услуги может измениться.

Ранее сообщалось, что в Европе запретили гель-лаки с содержанием ТРО в составе из соображений безопасности. Нейл-стилист Дарья Мещерякова высказала мнение, что на Россию это вряд ли повлияет.

