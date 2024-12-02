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Мастер-классы и интерактивные программы пройдут в парках Ступина на неделе

В ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского в пятницу, 6 декабря, в резиденции Деда Мороза в 17:00 состоится интерактивная программа «Здравствуй, Зимушка-зима!» (6+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 18:00 гостей и жителей округа приглашают на открытие бесплатного ледового катка. Театрализованную программу покажут артисты театра-студии танца на льду «Алекс» и команда «The BEST SHOW».

В субботу, 7 декабря, в 12:00 юных посетителей парка приглашают на мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Оберег от стужи» (6+). Творческое занятие пройдет в резиденции Деда Мороза.

В михневском парке культуры и отдыха 5 декабря, в четверг, в 15:30 состоится занятие по общей физической подготовке (6+).

6 декабря, в пятницу, в 15:30 для юных жителей и гостей поселка Михнево подготовлена интерактивная программа «Зимние забавы» (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.