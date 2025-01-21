Мастер-класс по тестопластике пройдет в Бронницах 23 января

В четверг, 23 января, в МАУ ДО ДДТ г. о. Бронницы для педагогов дополнительного образования художественной направленности пройдет мастер-класс по изготовлению в технике тестопластика поделки «Ангел», сообщает пресс-служба администрации округа.

Тестопластика (мукосолька или биокерамика) — увлекательный вид рукоделия, не требующий ни больших денежных затрат, ни особых умений. Лепить из соленого теста — одно удовольствие. Причем этот процесс будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. Из невероятно пластичного, податливого и абсолютно безопасного материала для творчества получаются чудесные фигурки.

Истоки этого вида творчества уходят корнями глубоко в историю нашей культуры. Тот же Колобок — отличный художественный пример изделия из соленого теста.

Работать с тестом под силу каждому. Кроме того, тесто гораздо пластичнее гипса и выносливее пластилина.

На мастер-классе можно будет познакомиться с истоками лепки и возможностями тестопластики в изготовлении поделок и сувениров.

Начало в 12:30.

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