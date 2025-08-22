Мастер-класс по сборке автомата Калашникова провели для школьников Балашихи

Мероприятие, приуроченное ко Дню флага Российской Федерации, прошло в гимназии № 1 городского округа Балашиха. В нем приняли участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, депутат Совета депутатов городского округа Ульяна Кондрякова, представители «Боевого братства», школьники кадетских и юнармейских классов, педагоги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для ребят провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова, а также познакомили с современными средствами индивидуальной защиты. Участники могли попробовать свои силы в выполнении практических упражнений и задать вопросы ветеранам.

«Мы стараемся передать молодежи не только знания об оружии, но и важность понимания истории страны, ее традиций и нынешних событий. Для юного поколения это часть воспитания, которое помогает формировать чувство ответственности и уважения к Родине», — отметил Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев.

Ученица 9 класса гимназии Елена Бережная рассказала, что благодаря обучению в кадетском классе ей было легко справиться с практическим заданием.

«Я уже третий год занимаюсь в кадетском движении. Там нас учат разбирать и собирать автомат, оказывать первую помощь, надевать противогаз. Сегодня было интересно еще раз проверить свои навыки», — поделилась Елена Бережная.

Подобные встречи в гимназии стали традицией. На протяжении всего учебного года в образовательном учреждении проходят мероприятия патриотической направленности. Общение школьников с участниками СВО помогает формировать духовно-нравственные ценности и воспитывать уважение к истории страны и ее защитникам.

Мероприятие стало частью цикла встреч в рамках Года Защитника Отечества и собрало десятки школьников, которые познакомились с военной историей и практическими навыками начальной военной подготовки.

