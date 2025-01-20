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Мастер-класс по нейроиграм пройдет в Рузском округе в понедельник

20 января в филиале молодежного центра Рузского городского округа состоится мастер-класс по нейроиграм, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята узнают, как эффективно развивать память, внимание, работоспособность, а еще научатся переключать внимание, используя межполушарные связи.

Нейроигры используются для развития когнитивных способностей и представляют собой эффективное средство для повышения интеллектуальных возможностей, умственной активности, также они помогают создавать в мозгу новые нейронные связи.

Во время мероприятия участники будут выполнять различные задания и упражнения, разработанные специалистами в области нейронауки и педагогики. Эти задания помогут развить мелкую моторику, координацию движений, пространственное мышление и усидчивость.

Всех желающих ждут в 17:00 в Тучковском филиале Молодежного центра по адресу: Тучково, ВМР, 23а.

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