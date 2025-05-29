Масштабная DDoS-атака на оператора АСВТ продолжается

Оператор связи АСВТ продолжает подвергаться хакерским атакам. Это подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает ТАСС .

DDoS-атака длится с утра 28 мая. Из-за этого у многих жителей Москвы и Подмосковья возникли перебои с доступом в Сеть.

Тысячи человек остались без интернета. На проблемы с доступом жаловались жильцы ЖК «Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки», «Рихард» и т. д.

Сейчас магистральные операторы помогают АСВТ с очисткой трафика. Они идентифицируют и блокируют вредоносный трафик DDoS-атаки.