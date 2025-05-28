Жители Москвы и области остались без интернета из-за сбоя у оператора АСВТ

У оператора АСВТ произошел сбой в работе, из-за чего жители нескольких жилых комплексов Москвы и Подмосковья не могут воспользоваться интернетом, сообщает SHOT .

По словам жильцов, сбой начал фиксироваться около 08:10. Интернет пропал у десятков тысяч людей.

На проблемы с доступом к Сети пожаловались жители ЖК «Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки», «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево» и т. д. Кроме того, из-за сбоя в магазинах на первых этажах домов не работают терминалы, они не принимают оплату картами.

Оператор АСВТ объяснил, что проблемы в работе связаны с DDoS-атаками с зарубежных серверов. Компания не знает, когда ситуацию исправят. Гендиректор АСВТ отметила, что в техподдержку нет смысла звонить, так как телефоны подключены к IP-телефонии, а Сети нет — дозвониться не получится.

20 мая зарубежные хакеры атаковали сервисы Федеральной налоговой службы, из-за чего те не работали. Также фиксировались проблемы с доступом к приложениям ЕМИАС, СБИС. ЕМИАС.