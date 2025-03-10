Маск: Starlink никогда не отключит свои терминалы на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта — ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету», — написал он в соцсети X.

Ранее Илон Маск отреагировал на провокационное заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, который пригрозил заменить Starlink для ВСУ, если компания SpaceX не будет оправдывать надежд. По словам Маска, Сикорский «маленький человек» для таких решений.

Сикорский ранее пообещал найти замену системы спутникового интернета Starlink, которую Польша оплачивает для нужд ВСУ.