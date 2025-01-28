Маск сделал пугающее предупреждение для человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди могут исчезнуть со значительной части Земли, если человечеству не удастся повлиять на снижение рождаемости, сообщает РИА Новости .

Таким образом, он прокомментировал предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена, который заявил, что в Европе нужно ввести налоговые каникулы для женщин ради роста числа детей.

«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» — отметил Маск.

Маск не в первый раз высказывается на тему демографической проблемы.

Ранее он заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен.