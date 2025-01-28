Маск сделал пугающее предупреждение для человечества
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что люди могут исчезнуть со значительной части Земли, если человечеству не удастся повлиять на снижение рождаемости, сообщает РИА Новости.
Таким образом, он прокомментировал предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена, который заявил, что в Европе нужно ввести налоговые каникулы для женщин ради роста числа детей.
«Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!» — отметил Маск.
Маск не в первый раз высказывается на тему демографической проблемы.
Ранее он заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен.