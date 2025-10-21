Маск оскорбил временного главу NASA

сегодня в 21:30

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оскорбил главу американского Минтранса и и. о. главы NASA Шона Даффи, переделав его фамилию.

«Шон Дамми», — с сарказмом написал Маск в ответ на публикацию в соцсети X с упоминанием Даффи.

Позднее американский миллиардер прокомментировал пост, в котором говорилось, что Даффи планирует объединить NASA с министерством транспорта США.

«Шон Дамми пытается убить NASA!» — возмутился Маск.

Предположительно, реакция бизнесмена связана с тем, что Шон Даффи предоставил новую лунную программу «Артемида-3» конкурентам SpaceX из-за неспособности компании Маска соблюсти установленные сроки.

Ранее отец Илона Маска назвал Европейский союз гнусной организацией, которой не должно быть. По словам Эррола Маска, У ЕС нет реальной власти.

