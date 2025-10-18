«Не должен существовать»: Маск-старший резко прошелся по Евросоюзу

Отец Илона Маска назвал Евросоюз гнусной организацией, которой не должно быть

По мнению Эррола Маска, отца известного американского бизнесмена Илона Маска, Евросоюз представляет собой отвратительную структуру, существование которой он считает неправомерным, пишет РИА Новости .

По мнению Маска-старшего, Евросоюз — гнусная организация, которую нельзя было создавать.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У него нет реальной власти», — заявил Эррол Маск.

Ранее стало известно, что Маск-старший готовится посетить Казань 19 октября. Столица Татарстана станет вторым после Москвы городом, где побывает отец американского предпринимателя.

