«Не должен существовать»: Маск-старший резко прошелся по Евросоюзу
Отец Илона Маска назвал Евросоюз гнусной организацией, которой не должно быть
Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников
По мнению Эррола Маска, отца известного американского бизнесмена Илона Маска, Евросоюз представляет собой отвратительную структуру, существование которой он считает неправомерным, пишет РИА Новости.
По мнению Маска-старшего, Евросоюз — гнусная организация, которую нельзя было создавать.
«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У него нет реальной власти», — заявил Эррол Маск.
Ранее стало известно, что Маск-старший готовится посетить Казань 19 октября. Столица Татарстана станет вторым после Москвы городом, где побывает отец американского предпринимателя.
