«Не должен существовать»: Маск-старший резко прошелся по Евросоюзу

Отец Илона Маска назвал Евросоюз гнусной организацией, которой не должно быть
Политика

Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников

По мнению Эррола Маска, отца известного американского бизнесмена Илона Маска, Евросоюз представляет собой отвратительную структуру, существование которой он считает неправомерным, пишет РИА Новости.

По мнению Маска-старшего, Евросоюз — гнусная организация, которую нельзя было создавать.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У него нет реальной власти», — заявил Эррол Маск.

Ранее стало известно, что Маск-старший готовится посетить Казань 19 октября. Столица Татарстана станет вторым после Москвы городом, где побывает отец американского предпринимателя.

