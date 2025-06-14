Маск не вернулся к переговорам о ракетах РФ после озвучивания цены

Американский бизнесмен Илон Маск в 2000-х годах встречался с представителями компании «Космотрас» из РФ, но ушел из их офиса после того, как была названа стоимость пусковой услуги, сообщает РИА Новости .

Ранее отец предпринимателя Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» рассказал, что его сын в начале увлечения космонавтикой пытался купить ракету в РФ, но ее не продали, считая его предложение шуткой. По словам Эррола Маска, после этого он, его сын и еще несколько человек приступили к самостоятельному строительству ракеты в американской Калифорнии, это было начало компании SpaceX.

«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис „Космотраса“ и больше не возвращался», — уточнил один из участников переговоров бизнесмена с российской фирмой.

Также Эролл Маск рассказал, как бы он потратил 1 млн долларов, если бы эти деньги ему дали на запуск нового бизнеса. Он считает, что стартовый капитал не важен.