Маск не вернулся к переговорам о ракетах РФ после озвучивания цены
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Американский бизнесмен Илон Маск в 2000-х годах встречался с представителями компании «Космотрас» из РФ, но ушел из их офиса после того, как была названа стоимость пусковой услуги, сообщает РИА Новости.
Ранее отец предпринимателя Эррол Маск на «Форуме будущего 2050» рассказал, что его сын в начале увлечения космонавтикой пытался купить ракету в РФ, но ее не продали, считая его предложение шуткой. По словам Эррола Маска, после этого он, его сын и еще несколько человек приступили к самостоятельному строительству ракеты в американской Калифорнии, это было начало компании SpaceX.
«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис „Космотраса“ и больше не возвращался», — уточнил один из участников переговоров бизнесмена с российской фирмой.
Также Эролл Маск рассказал, как бы он потратил 1 млн долларов, если бы эти деньги ему дали на запуск нового бизнеса. Он считает, что стартовый капитал не важен.