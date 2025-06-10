«Деньги придут потом»: Эррол Маск дал советы по запуску стартапа

Эррол Маск о запуске стартапа: самое важное — это то, чем ты хочешь заниматься

Американский предприниматель и инженер Эролл Маск рассказал, как бы он потратил 1 млн долларов, который бы ему дали на запуск нового бизнеса. По его словам, стартовый капитал не важен.

Такой вопрос в адрес Маска-старшего прозвучал из зрительного зала на «Форуме будущего 2050».

По его словам, самое важное — это то, чем ты хочешь заниматься. Дело, бизнес, который ты действительно хочешь вести.

«Затем прикладываешь все усилия, чтобы погрузиться в его цели. Неважно, что это — индустрия красоты или технологии. По своему опыту скажу: деньги придут потом», — ответил Маск-старший.