Машины Tesla задействовали в помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес, сообщает РИА Новости .

«Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни», — написал он в соцсети Х.

Кибертраки задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink, что необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших районах.

Пожары уничтожили дома не только простых американцев, но и многих знаменитостей, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека и Хантера Байдена. Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов.

Из соображений безопасности звезды покидают свои дома, расположенные в Лос-Анджелесе. Уезжают даже те, чьи особняки не были разрушены. Уже эвакуировались Бритни Спирс, Меган Маркл и принц Гарри, Майло Вентимилья, Коби Смолдерс, Кейт Хадсон, Стивен Спилберг и т. д.