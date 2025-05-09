Mash: жители эстонской Нарвы посмотрели парад Победы с берега Ивангорода

сегодня в 13:38

Жители эстонского города Нарва посмотрели парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве с помощью прямой трансляции, организованной российской стороной, сообщает «Mash на Мойке» .

На опубликованных кадрах видно, как на берегу российского Ивангорода установлен большой экран, который в прямом эфире транслирует парад Победы в Москве.

Жители Нарвы пришли на променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, и наблюдали за тожественным мероприятием.

Ранее на главной площади страны завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После парада президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.