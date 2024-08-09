Mash: тампоны Kotex и o.b. содержат мышьяк, свинец и ртуть

Mash: в тампонах Kotex и o.b. нашли ртуть, которая может вызвать рак и бесплодие

СМИ сообщили, что ряд мировых брендов тампонов, в число которых входят Kotex и o.b. ProComfort, опасны для женского здоровья из-за содержащихся в них токсинов, включая мышьяк, свинец и ртуть, сообщает Mash .

Токсичные и опасные для здоровья вещества попадают в средства личной женской гигиены еще на производстве. Хлопок, который используют в производстве, растет рядом со свинцовыми заводами.

Также производители добавляют в продукцию специальные отбеливатели, чтобы тампоны выглядели привлекательнее, но эти краски и антибактериальные средства не защищают от тяжелых металлов.

В исследованиях сказано, что из-за добавок в тампонах превышено количество мышьяка, бария, кадмия, хлора, ртути, свинца и других опасных для здоровья элементов. Часть токсинов опасна для женского здоровья и может привести не только к раку шейки матки, но и к бесплодию.