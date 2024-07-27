Mash: счета обвиняемого в коррупции генерала Булгакова арестованы

Банковские счета и имущество задержанного генерала Дмитрия Булгакова арестовали. Среди имущества числится 80-метровый мост к его родному селу Верхнее Гурово в Курской области, сообщает Mash.

Также Булгаков владел дачей в подмосковном поселке Бузланово. Площадь дома составляет 622 кв. м, он расположен на Новорижском шоссе.

Кроме того, генерал имел квартиру на улице Академика Анохина в Москве площадью 106 «квадратов» и жилье на Рублевском шоссе — 81 кв. м.

Булгаков взят под стражу по подозрению в коррупции при заключении армейских контрактов. Его защита ходатайствовала о переводе под домашний арест или залог, но суд отклонил просьбу адвокатов.