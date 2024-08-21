Любители духов Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Lacoste, Kate Spade и Boucheron, покупающие парфюм в сети «Л’Этуаль», донатят на ВСУ, сами того не зная. Оказалось, что компания-поставщик каждый год отчисляет на нужды украинской армии 4,3 млн евро, сообщает Mash .

Духи поставляет французская компания Interparfums. В 2022 году она выкупила у генерального директора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной часть украинской организации Brocard. Через нее теперь парфюм поступает из Евросоюза.

При этом на официальном сайте фирмы указано, что каждый год она отчисляет на помощь ВСУ 4,3 млн евро. Эти доходы получают и от продажи духов в РФ.

По информации Mash, количество туалетной воды, поставляемой компанией в Россию, увеличилось на 7% по сравнению с 2023 годом. В Interparfums заявили, что на деньги граждан РФ будут закуплены новые автомобили для Территориальных центров комплектования Украины (аналог военкоматов в России — ред.).

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