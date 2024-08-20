Сотрудники ТЦК в Одессе избили, приковали к дереву и отправили на фронт тренера

Сотрудники Территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине — ред.) издеваются над мужчинами в Одессе. Одного из них избили, приковали к дереву, а затем отправили на фронт, сообщает Mash .

На Украине продолжаются уроки принудительного патриотизма. Сотрудники ТЦК посетили фитнес-клуб, чтобы «добыть» очередных призывников, но получили отпор от местного тренера.

После этого они вернулись в спортзал с подмогой — амбалом по имени Ганул. Он избил спортсмена, отвез его в лес, приковал к дереву, а затем снял с ним видео, потом увозя в военкомат.

Позже снятые кадры появились в Сети. На них избитый, прикованный к дереву тренер заявляет, что его изнасиловали, поэтому он пополняет ряды украинской армии.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как на Украине отправляют на фронт необученных парней. По словам солдата, Киев считает «мясом» собственных граждан.