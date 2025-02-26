Март в Москве начнется с температурной аномалии

Календарная зима в Москве начнется с положительной температурной аномалии. К 1 марта в столице ожидается до 2 градусов тепла по Цельсию, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское метеобюро.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявлял, что до конца календарной зимы в Москве будет морозная погода. По его словам, до окончания февраля в столице ожидается 10-13 градусов мороза ночью и от минус 1 до плюс 2 градусов в дневное время.

Леус добавлял, что с приходом марта в Москве прогнозируется от 2 до 5 градусов мороза в ночное время. Дневные значения останутся слегка положительными, превышая климатическую норму на 1-3 градуса.

Тем временем на Сахалинскую область обрушилась сильнейшая метель. В Сети публиковали кадры, как местные жители «тонули» в уличных сугробах, пытаясь выгулять питомцев.